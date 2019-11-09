Montella se l'è lasciato scappare: anche Luca Ranieri ha rinnovato il contratto con la Fiorentina

Luca Ranieri ha rinnovato il proprio contratto con la Fiorentina.

Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Cagliari-Fiorentina, il tecnico Vincenzo Montella si è lasciato sfuggire che Luca Ranieri ha rinnovato il proprio contratto con la Fiorentina. La notizia era nell'aria ma è stato proprio l'allenatore della Fiorentina ad ufficializzarla.

Dopo Castrovilli e Venuti quindi un altro giovane che rinnova anche lui presumibilmente fino all'anno 2024; ora manca solo Sottil all'appello, ma il cui accordo con la Fiorentina è anch'esso ad un passo dall'essere concluso.