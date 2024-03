Il messaggio di Ranieri: “Senza di te non sarei dove sono, ti devo tanto. Sempre insieme a noi”

Il difensore della Fiorentina, Luca Ranieri, ha pubblicato un post sul proprio profilo Instagram per ricordare Joe Barone. Queste le sue parole:

“Grazie joe

Grazie per aver creduto in me

Grazie per la tua umanità, gentilezza e empatia

Senza di te non sarei dove sono

Ti devo tanto

Sempre insieme a noi

Ciao dire”

IL FUNERALE DI JOE BARONE SARA’ NEGLI STATI UNITI. UNA MESSA SABATO IN SICILIA