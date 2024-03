I funerali di Joe Barone saranno celebrati negli Stati Uniti. Sabato ci sarà una messa a Pozzallo

Come riportato dall’agenzia ANSA con un comunicato:

“I funerali di Joe Barone verranno celebrati negli Stati Uniti mentre sabato una messa si terrà a Pozzallo, in provincia di Ragusa, dove il dg viola scomparso oggi era nato il 20 marzo 1966.

La camera ardente per l’ultimo saluto a Joe Barone, come fa sapere la Fiorentina sui suoi canali, sarà aperta domani dalle 9 alle 21 al Viola park, “nel piazzale tra la Cappella di Santa Caterina ed il Padiglione eventi”.

Stasera è previsto l’arrivo da Milano, del feretro.”

IL MESSAGGGIO DI ROLANDO MANDRAGORA IN RICORDO DI JOE BARONE