RepFi: "Ranieri al centro del progetto viola: per Paratici il difensore è incedibile"

Dalla fascia di capitano ceduta a De Gea fino al ritorno da titolare: il suo atteggiamento ha convinto la dirigenza viola

Repubblica (edizione Firenze) dedica ampio spazio a Luca Ranieri, sottolineando come il difensore sia stato tra i primi a finire nel mirino durante il momento più complicato della stagione. Nonostante le difficoltà, Ranieri ha sempre anteposto il bene della squadra agli interessi personali: ha accettato senza polemiche di cedere la fascia di capitano a De Gea, ha rispettato le decisioni che lo hanno portato inizialmente in panchina e, una volta richiamato in campo, ha risposto con prestazioni solide e affidabili, contribuendo in modo determinante al raggiungimento della salvezza e restituendo equilibrio alla difesa e serenità al gruppo.

Un atteggiamento che può apparire normale, ma che, settimana dopo settimana, ha conquistato la stima del direttore sportivo viola Fabio Paratici. Tanto che oggi Ranieri viene considerato uno degli elementi imprescindibili in vista della prossima stagione. Emblematiche le parole pronunciate da Paratici giovedì, rispondendo a una domanda sul reparto arretrato: «Ripartiremo da Comuzzo-Pongracic? No, direi da Pongracic-Ranieri, perché i titolari sono stati loro». Una risposta breve ma significativa, che sembra allontanare definitivamente le ombre sul futuro del difensore dopo una stagione vissuta tra alti e bassi.