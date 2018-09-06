Juve ed Inter su Chiesa. Marotta e Spalletti lavorano al colpaccio

L'edizione di Tuttosport torna a tirare pesantemente in ballo Federico Chiesa in chiave mercato. Nell’articolo all’interno si scrive che l’attaccante della Fiorentina è l’uomo dei sogni di Juventus e...

L'edizione di Tuttosport torna a tirare pesantemente in ballo Federico Chiesa in chiave mercato. Nell’articolo all’interno si scrive che l’attaccante della Fiorentina è l’uomo dei sogni di Juventus e Inter. Marotta vuole sfruttare il canale aperto con il club viola con l’affare Pjaca, di cui ci sarà da ridiscutere a giugno, e considera Chiesa il nome giusto su cui reinvestire i soldi che potrebbero arrivare da una cessione di Dybala. Mentre in casa nerazzurra sarebbe Spalletti ad aver iniziato un pressing su papà Enrico per convincerlo a scegliere l’Inter dove Federico sarebbe il top player della squadra che punta a grandi obbiettivi