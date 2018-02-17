Chiesa: "Futuro? Non lo so, penso solo ad allenarmi bene. Ci sono molti giovani in primavera che possono esordire. Stiamo facendo un percorso di crescita"

Il giocatore classe '97 Federico Chiesa è stato intervistato da Walter Veltroni ad Il Corriere Dello Sport - Stadio, rilasciando dichiarazioni sui giovani viola, gli obbiettivi ed il futuro personale....

Il giocatore classe '97 Federico Chiesa è stato intervistato da Walter Veltroni ad Il Corriere Dello Sport - Stadio, rilasciando dichiarazioni sui giovani viola, gli obbiettivi ed il futuro personale.

"Il mio futuro? Non lo so, penso solo ad allenarmi, alla partita di Domenica e alle partite che verranno. Per il resto si vedrà... La Fiorentina ha iniziato un nuovo ciclo con ragazzi giovani ma stranieri, è chiaro che hanno bisogno di tempo per abituarsi al calcio italiano, stiamo facendo un percorso di crescita che porterà ad avere risultati che vogliamo. Ad oggi la Fiorentina ha messo in rosa quattro italiani in più rispetto all'anno scorso e la ricerca di giocatori pronti è fondamentale. La società cerca di far crescere i giovani in primavera per poi approdarli alla prima squadra e farli esordire. Ce ne sono alcuni, italiani, che con dedizione e lavoro duro potranno sfondare"