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Basile: "Tutti i presidenti sono monopolizzati dalla Juventus, tranne uno, che è pure juventino"

Il giornalista e corrispondente a New York, Massimo Basile, ha scritto un twett su Twitter sul futuro Federico Chiesa alla Fiorentina: "Tutti i presidenti sono monopolizzati dalla Juventus, tranne uno...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 luglio 2019 15:55
Basile: "Tutti i presidenti sono monopolizzati dalla Juventus, tranne uno, che è pure juventino" - Firenze, stadio Franchi, 06/06/2019, presentazione Rocco B. Commisso, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Franchi, 06/06/2019, presentazione Rocco B. Commisso, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Il giornalista e corrispondente a New York, Massimo Basile, ha scritto un twett su Twitter sul futuro Federico Chiesa alla Fiorentina: "Tutti i presidenti sono monopolizzati dalla Juventus, tranne uno, che è pure juventino. Nel senso che la Juve può acquistare tutti i calciatori che le servono e quando gli vogliono. Tranne Chiesa, finora ha raggiunto tutti i suoi obiettivi. Miazga? Buon giocatore, bel lancio, molto forte fisicamente. È un americano che ha voglia di migliorarsi. Con il Vitesse fece molto bene".

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