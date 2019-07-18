Basile: "Tutti i presidenti sono monopolizzati dalla Juventus, tranne uno, che è pure juventino"

Il giornalista e corrispondente a New York, Massimo Basile, ha scritto un twett su Twitter sul futuro Federico Chiesa alla Fiorentina: "Tutti i presidenti sono monopolizzati dalla Juventus, tranne uno...

Il giornalista e corrispondente a New York, Massimo Basile, ha scritto un twett su Twitter sul futuro Federico Chiesa alla Fiorentina: "Tutti i presidenti sono monopolizzati dalla Juventus, tranne uno, che è pure juventino. Nel senso che la Juve può acquistare tutti i calciatori che le servono e quando gli vogliono. Tranne Chiesa, finora ha raggiunto tutti i suoi obiettivi. Miazga? Buon giocatore, bel lancio, molto forte fisicamente. È un americano che ha voglia di migliorarsi. Con il Vitesse fece molto bene".