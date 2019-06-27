Cor. Sport, Chiesa vuole andare alla Juventus. Ecco l'offerta dei bianconeri, i dettagli

Sul Corriere Dello Sport Alfredo Pedullà parla del doppio Chiesa (Federico) che si sviluppa in due momenti. Prima di Commisso (tra marzo e maggio): accordo con la Juve, una fase di corteggiamento anda...

Sul Corriere Dello Sport Alfredo Pedullà parla del doppio Chiesa (Federico) che si sviluppa in due momenti. Prima di Commisso (tra marzo e maggio): accordo con la Juve, una fase di corteggiamento andata a buon fine quando ancora la famiglia Della Valle era in sella alla Fiorentina e non c’erano avvisaglie concrete per una cessione del club. Dopo Commisso cambia più di qualcosa: il nuovo patron non molla di un centimetro, aspetta di parlargli, intende trattenerlo (“almeno per una stagione”) e la partita si gioca qui. Tenendo conto della posizione della Juve che mai ha parlato prima con Della Valle, a maggior ragione dopo la svolta e che per rendere il tutto operativo dovrebbe prima provvedere a una cessione illustre. A maggior ragione se consideriamo che in queste ore Paratici sta lavorando con Raiola per def nire il colpaccio De Ligt. IL CONTRATTO. Non è breve, scade nel 2022, quindi ci sarebbe da andare alla rottura per cambiare aria. Commisso non intende arrivare a simili conseguenze, se lo facesse Chiesa entreremmo in una fase delicatissima. Lo farà Federico? La Juve lo alletta, ma nello stesso tempo sa che la rotta di collisione con la nuova proprietà magari porterebbe a una valutazione del cartellino sempre più esasperata. Quanto vale Federico oggi? Non semplice dirlo. Per Commisso potrebbe valere anche 100 milioni, oppure potrebbe non... valere, nel senso che non si siede neanche a un tavolo di trattativa. Per la Juve la valutazione non è stata superiore ai 70 milioni e già in quel caso avevamo raggiunto vette altissime, c’era la predisposizione di aggiungere eventualmente una contropartita. Chiesa guadagna poco meno di 2 milioni oggi, la Juve gliene offrirebbe più del doppio. Commisso potrebbe adeguarglielo, ma anche no e dirgli “facciamo una stagione insieme, conosciamoci meglio, poi stabiliremo”. Giriamo intorno allo stesso argomento: accetterà Federico un discorso del genere, oppure andrà direttamente al cuore del problema chiedendo di andar via?