De Laurentiis: "Ho chiesto sia a Corvino che ai Della Valle di avvisarmi se venderanno Chiesa"

De Laurentiis ed il suo interesse mai nascosto per Federico Chiesa: le ultime in proposito.

Il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha ammesso, ai microfoni di Tutomercatoweb, il suo forte interesse per il giovane gioiello della Fiorentina Federico Chiesa. Queste le sue parole in proposito:

"Ho chiesto Federico Chiesa ai fratelli Della Valle. Ma loro sono un po’ duri d’orecchie, ed allora l’ho chiesto anche a Pantaleo Corvino che ha però rifiutato. A tutti ho comunque detto di avvisarmi, visto che siamo amici, se lo dovessero vendere".