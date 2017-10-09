De Laurentiis: "Ho chiesto sia a Corvino che ai Della Valle di avvisarmi se venderanno Chiesa"
De Laurentiis ed il suo interesse mai nascosto per Federico Chiesa: le ultime in proposito.
A cura di Redazione Labaroviola
09 ottobre 2017 18:52
Il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha ammesso, ai microfoni di Tutomercatoweb, il suo forte interesse per il giovane gioiello della Fiorentina Federico Chiesa. Queste le sue parole in proposito:
"Ho chiesto Federico Chiesa ai fratelli Della Valle. Ma loro sono un po’ duri d’orecchie, ed allora l’ho chiesto anche a Pantaleo Corvino che ha però rifiutato. A tutti ho comunque detto di avvisarmi, visto che siamo amici, se lo dovessero vendere".