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"Chiesa è tenuto a parlare dopo le parole di Montella. E' l'unico che può chiudere il problema"

L'editoriale di Polverosi su Stadio, ha fatto molto discutere a Firenze, ecco un piccolo estratto:"Se Montella, per spiegare il forfait di Verona, ha parlato di problemi fisici e mentali seguendo una...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 novembre 2019 12:57
"Chiesa è tenuto a parlare dopo le parole di Montella. E' l'unico che può chiudere il problema" - Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Chiesa
Federico Chiesa
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L'editoriale di Polverosi su Stadio, ha fatto molto discutere a Firenze, ecco un piccolo estratto:

"Se Montella, per spiegare il forfait di Verona, ha parlato di problemi fisici e mentali seguendo una traccia della società, allora il giovane Federico deve parlare.E' tenuto a farlo. Nessuno può risolvere questo problema se non Chiesa stesso. Che non parla da mesi, non spiega, non si apre con la gente punto questa mancanza di chiarezza è contro se stesso e, essendo uno dei migliori fra i viola, anche contro la Fiorentina“.

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