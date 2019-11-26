"Chiesa è tenuto a parlare dopo le parole di Montella. E' l'unico che può chiudere il problema"

L'editoriale di Polverosi su Stadio, ha fatto molto discutere a Firenze, ecco un piccolo estratto:"Se Montella, per spiegare il forfait di Verona, ha parlato di problemi fisici e mentali seguendo una...

A cura di Redazione Labaroviola 26 novembre 2019 12:57

Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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