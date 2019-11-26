"Chiesa è tenuto a parlare dopo le parole di Montella. E' l'unico che può chiudere il problema"
L'editoriale di Polverosi su Stadio, ha fatto molto discutere a Firenze, ecco un piccolo estratto:"Se Montella, per spiegare il forfait di Verona, ha parlato di problemi fisici e mentali seguendo una...
L'editoriale di Polverosi su Stadio, ha fatto molto discutere a Firenze, ecco un piccolo estratto:
"Se Montella, per spiegare il forfait di Verona, ha parlato di problemi fisici e mentali seguendo una traccia della società, allora il giovane Federico deve parlare.E' tenuto a farlo. Nessuno può risolvere questo problema se non Chiesa stesso. Che non parla da mesi, non spiega, non si apre con la gente punto questa mancanza di chiarezza è contro se stesso e, essendo uno dei migliori fra i viola, anche contro la Fiorentina“.