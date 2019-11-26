La Fiorentina è pronta a cedere Chiesa a gennaio. Favorita l'Inter pronta a offrire 70 milioni

La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla situazione Chiesa, precisando che Commisso ha infranto una delle leggi non scritte del calcio che consigliano di non trattenere dei calciatori contro voglia. ...

La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla situazione Chiesa, precisando che Commisso ha infranto una delle leggi non scritte del calcio che consigliano di non trattenere dei calciatori contro voglia. Con soli due anni di contratto rimasti, stavolta è l’esterno viola ad avere il coltello dalla parte del manico. Il numero uno gigliato era ed è ancora disposto a riconoscergli, con l’allungamento del contratto, lo stesso ingaggio faraonico da quattro milioni che percepisce Ribery. Questa proposta resta valida. E il ds Pradè la metterà sul tavolo a Natale. Ma se Federico resterà fermo sulle sue idee la Fiorentina potrebbe pensare di cederlo subito. L'Inter sarebbe già pronta a mettere 70 milioni sul piatto tra contanti e giocatori per assicurarsi subito il gioiello viola. milioni di euro. Quindi per i nerazzurri tutto verrà rimandato a giugno. La Fiorentina ascolterebbe anche eventuali offerte provenienti dalle grandi d’Europa, mettendo la Juventus in ultima fila. Anche perché Commisso quest’estate lo ha detto chiaramente di non volere un altro caso Baggio.