Gazzetta dello Sport: duello tutto italiano per Chiesa l'estate prossima. Juventus ed Inter pronte a battagliare
Il futuro di Chiesa sarà ancora in Italia?
A cura di Redazione Labaroviola
13 novembre 2019 12:12
La Gazzetta dello Sport di oggi analizza il futuro del calciatore della Fiorentina Federico Chiesa. In estate c'era una bozza di accordo tra la Juventus ed il padre, nonché procuratore, del giocatore. Ora in estate si ricomincerà tutto daccapo, con una base d'asta di circa 60 milioni, ed il duello sarà principalmente tutto italiano tra la stessa Juventus e l'Inter.