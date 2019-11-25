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Infiammazione all'adduttore per Chiesa dopo gli accertamenti medici di questa mattina. Caso rientrato?

L'emittente radiofonica Lady Radio ha riportato la notizia che Federico Chiesa è stato sottoposto ad accertamenti medici questa mattina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 novembre 2019 18:17
Infiammazione all'adduttore per Chiesa dopo gli accertamenti medici di questa mattina. Caso rientrato? - Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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L'emittente radiofonica Lady Radio ha riportato la notizia che Federico Chiesa è stato sottoposto ad accertamenti medici questa mattina, che hanno riscontrato un’infiammazione alla zona dell’adduttore.

Se fosse così, si potrebbe parlare di caso rientrato. Staremo a vedere se la Fiorentina diramerà o meno un comunicato sulle condizioni fisiche di Federico Chiesa, che oggi comunque si è allenato a parte.

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