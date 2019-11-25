Infiammazione all'adduttore per Chiesa dopo gli accertamenti medici di questa mattina. Caso rientrato?

L'emittente radiofonica Lady Radio ha riportato la notizia che Federico Chiesa è stato sottoposto ad accertamenti medici questa mattina

L'emittente radiofonica Lady Radio ha riportato la notizia che Federico Chiesa è stato sottoposto ad accertamenti medici questa mattina, che hanno riscontrato un’infiammazione alla zona dell’adduttore.

Se fosse così, si potrebbe parlare di caso rientrato. Staremo a vedere se la Fiorentina diramerà o meno un comunicato sulle condizioni fisiche di Federico Chiesa, che oggi comunque si è allenato a parte.