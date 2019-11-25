Fiorentina, niente giorno di riposo settimanale: subito in campo dopo la debacle di Verona
Niente giorno di riposo settimanale per la Fiorentina, dopo la sconfitta esterna subita dal Verona. La squadra si è presentata....
A cura di Redazione Labaroviola
25 novembre 2019 17:46
Niente giorno di riposo settimanale per la Fiorentina, dopo la sconfitta esterna subita dal Verona. La squadra si è presentata al Centro Sportivo Davide Astori, per una normale seduta di allenamento presieduta ovviamente da Vincenzo Montella.