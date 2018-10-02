CdS - Stadio: "Il caso Chiesa". Ma il classe '97 è tra i primi 9 in Serie A per falli subiti...

Come riportato da Il Corriere Dello Sport - Stadio che titola nell'edizione odierna: "Il caso Chiesa", la Fiorentina con le parole di Pioli e di tanti compagni, difende a spada tratta Federico Chiesa...

Come riportato da Il Corriere Dello Sport - Stadio che titola nell'edizione odierna: "Il caso Chiesa", la Fiorentina con le parole di Pioli e di tanti compagni, difende a spada tratta Federico Chiesa che in questi ultimi giorni di bufera, dopo la vittoria sull'Atalanta, viene etichettato come simulatore: "Nessuno si permetta di screditarlo" sentenza Pioli e guardando il dato dei falli subiti, il numero 25 viola è tra i primi nove in Serie A ad aver incassato più infrazioni. Segno che le "botte" le prende...Eccome se le prende...