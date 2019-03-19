"Il momento più bello è stato l'esordio con la Fiorentina a Torino. Il mio sogno..."

A Tuttosport la stella viola Federico Chiesa, ha risposto alle domande che alcuni bambini gli hanno posto. Queste le sue parole: “Il giorno più bello da quando gioco a calcio? Ce ne ce ne sono stati t...

A Tuttosport la stella viola Federico Chiesa, ha risposto alle domande che alcuni bambini gli hanno posto. Queste le sue parole: “Il giorno più bello da quando gioco a calcio? Ce ne ce ne sono stati tanti, ma sicuramente il giorno dell’esordio in Serie A è stato indimenticabile. Era la prima di campionato e giocavamo contro la Juventus a Torino. Davvero emozionante. Il mio sogno? Ne ho molti ma sarebbe bellissimo poter vincere un trofeo importante con la Nazionale”.