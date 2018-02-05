Nardella: "Chiesa trascinatore, grazie ai tifosi che hanno incitato i viola in trasferta"

Anche ill sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha preso parte alla trasferta di Bologna, che ha visto la Fiorentina uscire vittoriosa dal "Dall'Ara" grazie all'autogol di Mirante ed alla rete messa a s...

Anche ill sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha preso parte alla trasferta di Bologna, che ha visto la Fiorentina uscire vittoriosa dal "Dall'Ara" grazie all'autogol di Mirante ed alla rete messa a segna da Federico Chiesa. Il primo cittadino ha celebrato la vittoria con alcuni scatti postati su Twitter, accompagnati da un messaggio: "Un grande Federico #Chiesa trascina la #Fiorentina al successo. Ci serviva una vittoria! Grazie all’amico @virginiomerola per l’ospitalità, complimenti al #Bologna e grazie ai tifosi che hanno incitato i #viola fino alla fine. #bolognafiorentina #forzaviola @acffiorentina".