Repubblica, il PSG è sulle tracce di Chiesa. Incontro tra i francesi e papà Enrico

Federico Chiesa rimane al centro delle voci di mercato. Repubblica, conferma la notizia de La Nazione e parla dell'interessamento del PSG per lui. Negli scorsi giorni il papà Enrico ha incontrato la d...

Federico Chiesa rimane al centro delle voci di mercato. Repubblica, conferma la notizia de La Nazione e parla dell'interessamento del PSG per lui. Negli scorsi giorni il papà Enrico ha incontrato la dirigenza francese, confermando le voci delle scorse settimane che vedevano in forte pressing il club francese sul gioiello viola.Chiesa in 11 giornate ha messo a segno 2 reti e ha fornito 3 assist ai compagni e con il possibile nuovo corso della Nazionale è sempre più in rampa di lancio anche per un futuro in azzurro.