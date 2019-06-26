Commisso: "Scordatevi Chiesa, voglio costruirgli attorno una squadra che lotti per lo scudetto"

Nella copertina del Corriere dello Sport che uscirà questa mattina si possono leggere alcune parole che il proprietario viola Commisso ha rilasciato in intervista: "Scordatevi Chiesa. Sono convinto ch...

Nella copertina del Corriere dello Sport che uscirà questa mattina si possono leggere alcune parole che il proprietario viola Commisso ha rilasciato in intervista: "Scordatevi Chiesa. Sono convinto che resti alla Fiorentina, vorrei farlo diventare una bandiera e costruirgli attorno una squadra che in qualche anno lotti per lo scudetto"

Per altri dettagli non resta che aspettare la mattinata, buonanotte e non perdetevi la rassegna di Labaro!