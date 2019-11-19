Italia-Armenia: i voti dei quotidiani a Chiesa. Un vero e proprio trionfo per il talento della Fiorentina

Chiesa elogiato da tutti i quotidiani.

Due assist, due pali ed un goal hanno condito la fantastica prestazione di ieri sera a Palermo del viola-azzurro Federico Chiesa, contro l'Armenia. Vediamo come l'hanno giudicato i quotidiani sportivi oggi in edicola.

Corriere dello Sport: 7,5. Finalmente! Sembrava destino: due pali, due assist e niente gol. Invece eccolo, di testa, il 9-1, su cross di Orsolini. Si merita questa rete perché la vuole, perché si mette a servizio della squadra, perché dà tutto. Segna la prima rete azzurra quando, alla 17a presenza in Nazionale, raggiunge suo padre.

La Gazzetta dello Sport: 8,5. Mancini completa l'opera dei recuperati: Chiesa fa sfraceli, un gol, due pali, assist. Impossibile fermarlo.

Tuttosport: 7,5. Ci prova in tutti i modi a iscriversi al festival del gol ed alla fine, dopo due palli, ci riesce. Alla prima occasione, appena il pallone gli capita a tiro, pennella una parabola che è un invito a nozze per Immobile che di testa non sbaglia. Si vede che vuole far vedere a tutti, il ct in primis, di essere indispensabile. Il motore gira alla grande.