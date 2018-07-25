SCHEDA: Lorenzo Chiesa passa alla Fiorentina, ecco ruolo e caratteristiche del fratello di Federico

Chi lo ha visto giocare lo ha subito inquadrato come un predestinato. Tant'è che molti addetti ai lavori affermano che sotto il livello tecnico sia addirittura superiore a quello del fratello Federico...

Chi lo ha visto giocare lo ha subito inquadrato come un predestinato. Tant'è che molti addetti ai lavori affermano che sotto il livello tecnico sia addirittura superiore a quello del fratello Federico.

Stiamo parlando di Lorenzo Chiesa, il piccolo di famiglia, che oggi è passato ufficialmente dalla Settignanese alla Fiorentina. Il percorso è lo stesso svolto da Federico, che alla stessa età passo da Settignanese a Fiorentina, ma i pareri sono addirittura migliori. Se di Federico alla stessa età si diceva che era scarsino tecnicamente ed era dotato solo di forza e corsa, Lorenzo invece è molto dotato tecnicamente ed ha un ottimo sinistro.

Attaccante o seconda punta, Lorenzo si è messo in mostra segnando 14 reti nell’ultimo campionato con la sua Settignanese, contribuendo così alla vittoria del campionato. La corsa a testa bassa ricorda tantissimo quella del fratello Federico. Il bomber, dotato di grande velocità e un mancino eccezionale ha disputato così un’ottima stagione. Stagione che ha concluso mettendosi in mostra anche al torneo Paolo Valenti, dopo la fine del campionato, attirando così l’interesse della Fiorentina. Adesso la viola ha un altro pezzo pregiato della famiglia Chiesa ed i tifosi non vedono l’ora di vederlo crescere.

Lorenzo Bigiotti