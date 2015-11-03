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Notizie Lorenzo Chiesa Fiorentina

Lorenzo Chiesa ed il suo ringraziamento a tutti per i messaggi di solidarietà dopo gli insulti ricevuti

15 ottobre 2020 08:56

Romei(Pres.Settignanese) su Chiesa: "Federico è un ragazzo dolce, ma sul rettangolo verde si trasforma. Suo fratello.."

13 febbraio 2019 22:50

SCHEDA: Lorenzo Chiesa passa alla Fiorentina, ecco ruolo e caratteristiche del fratello di Federico

25 luglio 2018 14:29

Lorenzo Chiesa passa alla Fiorentina. Valcareggi: "È destino. Federico fu pagato..."

25 luglio 2018 13:45

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