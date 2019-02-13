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Romei(Pres.Settignanese) su Chiesa: "Federico è un ragazzo dolce, ma sul rettangolo verde si trasforma. Suo fratello.."

Maurizio Romei, presidente della Settignanese ha parlato dagli studi di Radio Bruno Toscana. Ed in merito a Federico Chiesa, ha affermato: “Fuori dal campo è un ragazzo dolcissimo e possiede una dispo...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 febbraio 2019 22:50
Romei(Pres.Settignanese) su Chiesa: "Federico è un ragazzo dolce, ma sul rettangolo verde si trasforma. Suo fratello.." -
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Federico Chiesa
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Maurizio Romei, presidente della Settignanese ha parlato dagli studi di Radio Bruno Toscana. Ed in merito a Federico Chiesa, ha affermato: “Fuori dal campo è un ragazzo dolcissimo e possiede una disponibilità fuori dal comune. In campo invece, lui si trasforma e diventa una belva, gioca con la personalità e l’atteggiamento di un giocatore veterano. Ce l’ha dentro di sé non glielo ha insegnato nessuno, per questo è capitano già dentro. E’ cresciuto tanto, prima era un po’ esuberante. Può ancora crescere per esempio sotto il punto di vista della visione del gioco, deve alzare prima la testa. Il fratello Lorenzo? Ha quattro anni di meno. Deve maturare ancora nel carattere però ha grandi numeri con quel mancino”.

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