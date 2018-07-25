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Lorenzo Chiesa passa alla Fiorentina. Valcareggi: "È destino. Federico fu pagato..."

Lorenzo Chiesa, fratello di Federico, classe '04, è stato ceduto alla Fiorentina. Mancino, ricopre lo stesso ruolo del fratello maggiore. A rivelarlo è Furio Valcareggi a Radio Bruno."Un gioco del des...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 luglio 2018 13:45
Lorenzo Chiesa passa alla Fiorentina. Valcareggi: "È destino. Federico fu pagato..." - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Chiesa
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Chiesa
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Lorenzo Chiesa, fratello di Federico, classe '04, è stato ceduto alla Fiorentina. Mancino, ricopre lo stesso ruolo del fratello maggiore. A rivelarlo è Furio Valcareggi a Radio Bruno.

"Un gioco del destino che continua la dinastia fiorentina. (...) E se il maggiore era arrivato proprio dalla Settignanese - pagato circa undicimila euro, compresi i bonus - adesso tocca al minore".

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