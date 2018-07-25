Lorenzo Chiesa passa alla Fiorentina. Valcareggi: "È destino. Federico fu pagato..."
Lorenzo Chiesa, fratello di Federico, classe '04, è stato ceduto alla Fiorentina. Mancino, ricopre lo stesso ruolo del fratello maggiore. A rivelarlo è Furio Valcareggi a Radio Bruno."Un gioco del des...
A cura di Redazione Labaroviola
25 luglio 2018 13:45
Lorenzo Chiesa, fratello di Federico, classe '04, è stato ceduto alla Fiorentina. Mancino, ricopre lo stesso ruolo del fratello maggiore. A rivelarlo è Furio Valcareggi a Radio Bruno.
"Un gioco del destino che continua la dinastia fiorentina. (...) E se il maggiore era arrivato proprio dalla Settignanese - pagato circa undicimila euro, compresi i bonus - adesso tocca al minore".