Salvate Chiesa dall'etichetta di cascatore: ci pensa la Società Fiorentina, lui preferisce il silenzio

Federico Chiesa ha scelto di non rispondere all'etichetta di cascatore. La Fiorentina invece lo sta tutelando nelle sedi opportune.

La Nazione di oggi si sofferma sull'etichetta attribuita da Gasperini a Chiesa di cascatore. Il giudice sportivo con la multa ha confermato il giudizio dell'arbitro Calvarese e queste nomee sono difficili da far dimenticare. Ma nonostante tutto Federico Chiesa ha deciso di non parlare nè di rispondere, a difendere tale patrimonio del calcio italiano ci sta pensando la Società Fiorentina.