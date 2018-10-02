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Rinnovo Chiesa: presto un incontro con il giocatore per definire il prolungamento

Il Corriere Fiorentino in edicola oggi parla di Federico Chiesa anche in ottica futura. A breve, si legge, andrà in scena un incontro per discutere di prolungamento e adeguamento del contratto. Le par...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 ottobre 2018 09:04
Rinnovo Chiesa: presto un incontro con il giocatore per definire il prolungamento - Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Chiesa
Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Chiesa
Rassegna Stampa
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Il Corriere Fiorentino in edicola oggi parla di Federico Chiesa anche in ottica futura. A breve, si legge, andrà in scena un incontro per discutere di prolungamento e adeguamento del contratto. Le parti si sono già parlate e presto si siederanno a un tavolo. Clima sereno, unità d’intenti. Con buona pace di chi, in questi giorni, è partito all’attacco. Chiesa è pronto a trascinare in alto i viola anche nei prossimi anni

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