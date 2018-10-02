Rinnovo Chiesa: presto un incontro con il giocatore per definire il prolungamento

Il Corriere Fiorentino in edicola oggi parla di Federico Chiesa anche in ottica futura. A breve, si legge, andrà in scena un incontro per discutere di prolungamento e adeguamento del contratto. Le par...

Il Corriere Fiorentino in edicola oggi parla di Federico Chiesa anche in ottica futura. A breve, si legge, andrà in scena un incontro per discutere di prolungamento e adeguamento del contratto. Le parti si sono già parlate e presto si siederanno a un tavolo. Clima sereno, unità d’intenti. Con buona pace di chi, in questi giorni, è partito all’attacco. Chiesa è pronto a trascinare in alto i viola anche nei prossimi anni