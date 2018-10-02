Gazzetta, Chiesa in lacrime a casa dopo l’Atalanta. La mamma: “Non ci pensare...”

Secondo quanto riportato da La Gazzetta Dello Sport, nell’edizione odierna, Federico Chiesa dopo Fiorentina-Atalanta nel quale ha conquistato un rigore quantomeno dubbio, molto criticato dai media ed...

Secondo quanto riportato da La Gazzetta Dello Sport, nell’edizione odierna, Federico Chiesa dopo Fiorentina-Atalanta nel quale ha conquistato un rigore quantomeno dubbio, molto criticato dai media ed etichettato come simulatore, nel tornare a casa con sua madre Francesca ha lasciato andare le lacrime sfogandosi: “Non ci pensare, goditi il riposo e studia”. E detto da una mamma severa è un bell’incoraggiamento. Papà Enrico lo ha spronato ad essere inattaccabile in campo cercando di limitare le proteste verso i direttori di gara. Riposo e studio con la sua Caterina, poi si riparte.