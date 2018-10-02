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Fiorentina pronta a difendere Chiesa. Presto verrà presentato un dossier?

Secondo il Corriere Fiorentino la Fiorentina, forte delle statistiche della Lega A, è pronta a difendere Federico Chiesa. Un’ipotesi al vaglio del club, è un dossier che dimostri quanto Fede sia tarta...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 ottobre 2018 08:57
Fiorentina pronta a difendere Chiesa. Presto verrà presentato un dossier? - Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Chiesa
Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Chiesa
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Secondo il Corriere Fiorentino la Fiorentina, forte delle statistiche della Lega A, è pronta a difendere Federico Chiesa. Un’ipotesi al vaglio del club, è un dossier che dimostri quanto Fede sia tartassato. Così come potrebbe arrivare un’altra presa di posizione ufficiale, certamente la Fiorentina vuole difendere anche pubblicamente il suo ragazzo

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