Fiorentina pronta a difendere Chiesa. Presto verrà presentato un dossier?
Secondo il Corriere Fiorentino la Fiorentina, forte delle statistiche della Lega A, è pronta a difendere Federico Chiesa. Un’ipotesi al vaglio del club, è un dossier che dimostri quanto Fede sia tarta...
A cura di Redazione Labaroviola
02 ottobre 2018 08:57
Secondo il Corriere Fiorentino la Fiorentina, forte delle statistiche della Lega A, è pronta a difendere Federico Chiesa. Un’ipotesi al vaglio del club, è un dossier che dimostri quanto Fede sia tartassato. Così come potrebbe arrivare un’altra presa di posizione ufficiale, certamente la Fiorentina vuole difendere anche pubblicamente il suo ragazzo