Rinnovo Chiesa, filtra ottimismo ma adesso si aspetta un segnale dal giocatore

Stadio fa il punto sul rinnovo di Federico Chiesa. E' ormai noto che la Fiorentina vorrebbe prolungare il suo contratto fino al 2024. Nei giorni scorsi Commisso ha accennato ad un annuncio che potrebb...

Stadio fa il punto sul rinnovo di Federico Chiesa. E' ormai noto che la Fiorentina vorrebbe prolungare il suo contratto fino al 2024. Nei giorni scorsi Commisso ha accennato ad un annuncio che potrebbe arrivare, ma è ancora presto. Da par suo, Federico non rilascia intervista e non parla del domani. La società aspetta un suo segnale, dopo aver mostrato a tutti cosa intende fare con le questioni stadio e centro sportivo. In tutto questo Chiesa sta vivendo un momento complicato, è vero che contro il Parma aveva qualche linea di febbre ma la prestazione non è stata all’altezza.