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A Chiesa il Premio Prisco alla lealtà, correttezza e simpatia sportiva

C'è anche Federico Chiesa tra i vincitori del Premio Prisco.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 marzo 2019 18:02
A Chiesa il Premio Prisco alla lealtà, correttezza e simpatia sportiva - Firenze, stadio Franchi, 27.02.2019, Fiorentina-Atalanta, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 27.02.2019, Fiorentina-Atalanta, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Federico Chiesa
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Federico Chiesa, Roberto De Zerbi e Beppe Marotta sono stati scelti come vincitori della XVII edizione del Premio Prisco alla lealtà, correttezza e simpatia sportiva. Premio anche per il giornalista Maurizio Compagnoni, mentre la Commissione ha deciso di attribuire il “Premio Speciale della Giuria” all’ex presidente dell’Inter Cav. Lav. Ernesto Pellegrini.

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