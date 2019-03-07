A Chiesa il Premio Prisco alla lealtà, correttezza e simpatia sportiva

C'è anche Federico Chiesa tra i vincitori del Premio Prisco.

Federico Chiesa, Roberto De Zerbi e Beppe Marotta sono stati scelti come vincitori della XVII edizione del Premio Prisco alla lealtà, correttezza e simpatia sportiva. Premio anche per il giornalista Maurizio Compagnoni, mentre la Commissione ha deciso di attribuire il “Premio Speciale della Giuria” all’ex presidente dell’Inter Cav. Lav. Ernesto Pellegrini.