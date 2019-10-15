Ottimismo Chiesa, dovrebbe essere in campo lunedì sera contro il Brescia
Secondo quella che riporta La Nazione, c'è ottimismo per le condizioni di Chiesa. Dopo l'infortunio rimediato con la nazionale, l'esterno della Fiorentina sarà tenuto d'occhio giorno per giorno, e la...
A cura di Redazione Labaroviola
15 ottobre 2019 12:27
Secondo quella che riporta La Nazione, c'è ottimismo per le condizioni di Chiesa. Dopo l'infortunio rimediato con la nazionale, l'esterno della Fiorentina sarà tenuto d'occhio giorno per giorno, e la speranza è quella di poterlo recuperare in tempi rapidi per la trasferta contro il Brescia lunedì sera. L'ottimismo, per il momento, cresce.