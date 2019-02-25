(FOTO) E il web si scaglia contro Chiesa. Sui social Federico diventa un nuotatore
di Lorenzo BigiottiDopo gli episodi arbitrali ritenuti da molti fortunati di Ferrara, la Fiorentina ha avuto in proprio favore un rigore molto dubbio all'ultimo minuto di Fiorentina-Inter. Il club vio...
A cura di Lorenzo Bigiotti
25 febbraio 2019 11:10
di Lorenzo Bigiotti
Dopo gli episodi arbitrali ritenuti da molti fortunati di Ferrara, la Fiorentina ha avuto in proprio favore un rigore molto dubbio all'ultimo minuto di Fiorentina-Inter. Il club viola è stato messo nel mirino sui social, reo secondo molta gente di essere aiutato. Nell'occhio del ciclone è finito in particolare Federico Chiesa, che dopo le brutte parole di Gasperini e Mattioli purtroppo si è fatto una brutta nomea.
Questi alcuni dei principali foto montaggi apparsi sui social: