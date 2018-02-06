La Nazione, la partita nella partita è amici contro nemici: Chiesa sfida Bernardeschi

Sull'edizione odierna de La Nazione si parla della "sfida nella sfida" tra Federico Chiesa (che dovrebbe partire titolare) e Federico Bernardeschi anche se il carrarino non è sicuro di partire dal 1'....

Sull'edizione odierna de La Nazione si parla della "sfida nella sfida" tra Federico Chiesa (che dovrebbe partire titolare) e Federico Bernardeschi anche se il carrarino non è sicuro di partire dal 1'. Amici nella vita, nemici in campo sarà questo lo specchio.

Chiesa rispetto ad inizio stagione ha imparato a gestire le proprie energie non finendo la benzina nella ripresa dove spesso veniva sostituito. Adesso la sua capacità aerobica può essere devastante nei minuti finali quando i ritmi calano vistosamente. E questo modo di gestirsi è simbolo di maturità anche per chi da poco ha appena compiuto 20 anni.

Bernardeschi vanta un ottimo sinistro, un'esperienza internazionale e più potenza in corsa tra le linee.

Arriva Fiorentina-Juventus, Chiesa contro Bernardeschi.

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