Chiesa nel mirino dei tifosi, mugugni all'ennesima parla persa che ha portato al gol di Gervinho
Federico Chiesa ha perso un brutto pallone e l'azione ha portato al gol del Parma. Il Corriere Fiorentino riporta che la maggior parte del pubblico presente allo stadio ha dato tutta la colpa a lui de...
A cura di Redazione Labaroviola
04 novembre 2019 11:59
Federico Chiesa ha perso un brutto pallone e l'azione ha portato al gol del Parma. Il Corriere Fiorentino riporta che la maggior parte del pubblico presente allo stadio ha dato tutta la colpa a lui del gol subito. Non sono arrivati fischi, ma una chiara insofferenza di fronte agli atteggiamenti in campo di Federico che è stato anche criticato da Montella: “Se vedo l’azione del gol di Gervinho mi arrabbio perché poteva passare il pallone”