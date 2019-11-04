Chiesa nel mirino dei tifosi, mugugni all'ennesima parla persa che ha portato al gol di Gervinho

Federico Chiesa ha perso un brutto pallone e l'azione ha portato al gol del Parma. Il Corriere Fiorentino riporta che la maggior parte del pubblico presente allo stadio ha dato tutta la colpa a lui de...

A cura di Redazione Labaroviola 04 novembre 2019 11:59

Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

Condividi