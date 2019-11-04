Labaro Viola

Chiesa nel mirino dei tifosi, mugugni all'ennesima parla persa che ha portato al gol di Gervinho

Federico Chiesa ha perso un brutto pallone e l'azione ha portato al gol del Parma. Il Corriere Fiorentino riporta che la maggior parte del pubblico presente allo stadio ha dato tutta la colpa a lui de...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 novembre 2019 11:59
Chiesa nel mirino dei tifosi, mugugni all'ennesima parla persa che ha portato al gol di Gervinho - Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Chiesa
Federico Chiesa
Condividi

Federico Chiesa ha perso un brutto pallone e l'azione ha portato al gol del Parma. Il Corriere Fiorentino riporta che la maggior parte del pubblico presente allo stadio ha dato tutta la colpa a lui del gol subito. Non sono arrivati fischi, ma una chiara insofferenza di fronte agli atteggiamenti in campo di Federico che è stato anche criticato da Montella: “Se vedo l’azione del gol di Gervinho mi arrabbio perché poteva passare il pallone”

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok