Labaro Viola

Corriere dello Sport: domani il Napoli farà un nuovo sondaggio per Federico Chiesa

Domani il Napoli farà un nuovo sondaggio con la Fiorentina per provare a prendere Federico Chiesa la prossima estate. Il Napoli, approfittando della gara di campionato, parlerà con la dirigenza viola,...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 dicembre 2017 12:17
Corriere dello Sport: domani il Napoli farà un nuovo sondaggio per Federico Chiesa - Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Chiesa
Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Chiesa
News
Napoli
Corriere Dello Sport
Federico Chiesa
Condividi

Domani il Napoli farà un nuovo sondaggio con la Fiorentina per provare a prendere Federico Chiesa la prossima estate. Il Napoli, approfittando della gara di campionato, parlerà con la dirigenza viola, tornando alla carica per il talento classe '97 individuato dalla società come perfetto erede di Callejon ma non solo, essendo molto duttile e con ampi margini di crescita.

Fonte: Corriere dello Sport

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok