Corriere dello Sport: domani il Napoli farà un nuovo sondaggio per Federico Chiesa

Domani il Napoli farà un nuovo sondaggio con la Fiorentina per provare a prendere Federico Chiesa la prossima estate. Il Napoli, approfittando della gara di campionato, parlerà con la dirigenza viola,...

Domani il Napoli farà un nuovo sondaggio con la Fiorentina per provare a prendere Federico Chiesa la prossima estate. Il Napoli, approfittando della gara di campionato, parlerà con la dirigenza viola, tornando alla carica per il talento classe '97 individuato dalla società come perfetto erede di Callejon ma non solo, essendo molto duttile e con ampi margini di crescita.

Fonte: Corriere dello Sport