Cucci: "I viola meritano attenzione, ma positiva non quella riservata a Chiesa"

Sul Corriere dello Sport-Stadio di oggi, il noto giornalista, Italo Cucci, parla nel suo editoriale anche di Fiorentina “Mi piace l’idea di vedere proiettate verso il vertice il Milan e la Fiorentina;...

Sul Corriere dello Sport-Stadio di oggi, il noto giornalista, Italo Cucci, parla nel suo editoriale anche di Fiorentina “Mi piace l’idea di vedere proiettate verso il vertice il Milan e la Fiorentina; i viola stanno crescendo e meritano attenzione, non certo quella riservata al giovane Chiesa maltrattato per un episodio tipicamente calcistico, non immorale come pretenderebbero i soliti perbenisti che sanno ben poco della natura del gioco del calcio. Dove rubare vuol dire giovarsi di aiuti esterni. Arbitrali, ad esempio”.