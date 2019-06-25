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Gazzetta, presto incontro Chiesa-Commisso, Federico chiederà di lasciarlo andare alla Juventus

Come scrive La Gazzetta dello Sport, non esiste più una certezza assoluta sulla permanenza di Federico Chiesa alla Fiorentina. Il magnate sa che la famiglia Chiesa, nell’incontro previsto per i prossi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 giugno 2019 12:27
Gazzetta, presto incontro Chiesa-Commisso, Federico chiederà di lasciarlo andare alla Juventus - Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Come scrive La Gazzetta dello Sport, non esiste più una certezza assoluta sulla permanenza di Federico Chiesa alla Fiorentina. Il magnate sa che la famiglia Chiesa, nell’incontro previsto per i prossimi giorni, gli ricorderà che erano state spese delle parole dai dirigenti della vecchia gestione alla nuova. Parole che, però, non figurano nel contratto di cessione della società. Federico vorrebbe andare subito a misurarsi per obiettivi più ambiziosi, e chiederà a Commisso la possibilità di lasciarlo andare direzione Juventus

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