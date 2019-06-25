Gazzetta, presto incontro Chiesa-Commisso, Federico chiederà di lasciarlo andare alla Juventus
Come scrive La Gazzetta dello Sport, non esiste più una certezza assoluta sulla permanenza di Federico Chiesa alla Fiorentina. Il magnate sa che la famiglia Chiesa, nell’incontro previsto per i prossi...
Come scrive La Gazzetta dello Sport, non esiste più una certezza assoluta sulla permanenza di Federico Chiesa alla Fiorentina. Il magnate sa che la famiglia Chiesa, nell’incontro previsto per i prossimi giorni, gli ricorderà che erano state spese delle parole dai dirigenti della vecchia gestione alla nuova. Parole che, però, non figurano nel contratto di cessione della società. Federico vorrebbe andare subito a misurarsi per obiettivi più ambiziosi, e chiederà a Commisso la possibilità di lasciarlo andare direzione Juventus