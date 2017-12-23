Situazione disciplinare: In diffida anche Federico Chiesa, insieme a lui Astori e Badelj
Altro giallo pesante quello maturato in terra sarda ieri sera in Cagliari Fiorentina. Oltre ai già diffidati (che per fortuna non sono stati ammoniti) Astori e Badelj è entrato in diffida Federico C...
A cura di Redazione Labaroviola
23 dicembre 2017 13:06
Altro giallo pesante quello maturato in terra sarda ieri sera in Cagliari Fiorentina. Oltre ai già diffidati (che per fortuna non sono stati ammoniti) Astori e Badelj è entrato in diffida Federico Chiesa. Tre giocatori fondamentali nello scacchiere di Pioli che, contro il Milan dovranno stare attenti al cartellino per non saltare poi la sfida, sempre al Franchi contro l'Inter di Spalletti...