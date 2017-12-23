Situazione disciplinare: In diffida anche Federico Chiesa, insieme a lui Astori e Badelj

Altro giallo pesante quello maturato in terra sarda ieri sera in Cagliari Fiorentina. Oltre ai già diffidati (che per fortuna non sono stati ammoniti) Astori e Badelj è entrato in diffida Federico C...

A cura di Redazione Labaroviola 23 dicembre 2017 13:06

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