Labaro Viola

Situazione disciplinare: In diffida anche Federico Chiesa, insieme a lui Astori e Badelj

Altro giallo pesante quello maturato in terra sarda ieri sera in Cagliari Fiorentina. Oltre ai già diffidati (che per fortuna non sono stati ammoniti) Astori e Badelj  è entrato in diffida  Federico C...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 dicembre 2017 13:06
Situazione disciplinare: In diffida anche Federico Chiesa, insieme a lui Astori e Badelj -
News
Astori
Badelj
Federico Chiesa
Condividi

Altro giallo pesante quello maturato in terra sarda ieri sera in Cagliari Fiorentina. Oltre ai già diffidati (che per fortuna non sono stati ammoniti) Astori Badelj  è entrato in diffida  Federico Chiesa. Tre giocatori fondamentali nello scacchiere di Pioli che, contro il Milan dovranno stare attenti al cartellino per non saltare poi la sfida, sempre al Franchi contro l'Inter di Spalletti...

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok