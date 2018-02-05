Gazzetta Dello Sport, Chiesa primo e secondo atto: contro il Bologna ci pensa sempre lui. Adesso la Nazionale...
Nell'edizione odierna de La Gazzetta Dello Sport si parla del match winner di ieri Federico Chiesa il classe '97, ha realizzato sia all'andata che al ritorno contro il Bologna, due splendide reti: all...
A cura di Redazione Labaroviola
05 febbraio 2018 09:13
Nell'edizione odierna de La Gazzetta Dello Sport si parla del match winner di ieri Federico Chiesa il classe '97, ha realizzato sia all'andata che al ritorno contro il Bologna, due splendide reti: all'andata con un bellissimo destro a giro, ieri con una serpentina chiusa con il sinistro. Un vero incubo per i rossoblu. Adesso per Federico si prospetta un futuro radioso anche in ottica Nazionale...