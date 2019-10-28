Chiesa, sui social torna il suo amore. Risulta di nuovo un Fiorentina player's e posta foto in maglia viola

di Lorenzo BigiottiNon era passato inosservato negli ultimi mesi il comportamento di Federico Chiesa sui social. Il talento viola risultava solo un'atleta della Nike sui social e non della Fiorentina,...

di Lorenzo Bigiotti

Non era passato inosservato negli ultimi mesi il comportamento di Federico Chiesa sui social. Il talento viola risultava solo un'atleta della Nike sui social e non della Fiorentina, inoltre erano tantissimi mesi che non postava una foto con la maglia viola. Adesso, in occasione del suo compleanno, ha voluto ringraziare tutto postando qualcosa con la maglia della Fiorentina e ha cambiato la sua biografia. Ecco le immagini:

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