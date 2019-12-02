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Chiesa, il recupero procede bene, potrebbe essere in campo contro il Torino

Su Stadio possiamo leggere anche novità sulle condizioni di Federico Chiesa. Il giovane talento viola sta meglio, e potrebbe tornare contro il Torino, o nelle peggiori delle ipotesi una settimana dopo...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 dicembre 2019 12:16
Chiesa, il recupero procede bene, potrebbe essere in campo contro il Torino - Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Su Stadio possiamo leggere anche novità sulle condizioni di Federico Chiesa. Il giovane talento viola sta meglio, e potrebbe tornare contro il Torino, o nelle peggiori delle ipotesi una settimana dopo. Saranno decisivi i prossimi allenamenti per capire se il 25 tornerà a disposizione o meno per l'importante sfida di Torino contro i granata

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