Chiesa, il recupero procede bene, potrebbe essere in campo contro il Torino

Su Stadio possiamo leggere anche novità sulle condizioni di Federico Chiesa. Il giovane talento viola sta meglio, e potrebbe tornare contro il Torino, o nelle peggiori delle ipotesi una settimana dopo...

Su Stadio possiamo leggere anche novità sulle condizioni di Federico Chiesa. Il giovane talento viola sta meglio, e potrebbe tornare contro il Torino, o nelle peggiori delle ipotesi una settimana dopo. Saranno decisivi i prossimi allenamenti per capire se il 25 tornerà a disposizione o meno per l'importante sfida di Torino contro i granata