Ecco cosa ha detto il giornalista Mario Sconcerti a Radio Bruno: “Preferivo vincere contro il Genoa in campionato che andare avanti in Coppa Italia. Vlahovic? Il gol sbagliato è stato clamoroso, però ha avuto molto coraggio a tentare lo scavetto. Adesso il calendario sarà scomodo, ma migliorerà in futuro: è tutta un’altra squadra della viola rispetto a quando c’era Montella, non me lo sarei mai aspettato. Juventus? Serve una gara come quella fatta dal Sassuolo allo Stadium. Classifica? Servono 40 punti il prima possibile per superare la zona bassa. Kouamè? Non è Giuseppe Rossi anche se si è infortunato il crociato… Giocatore davvero interessante punta vera, ma non è un centravanti: ha numeri importanti”.