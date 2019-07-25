Sconcerti: "Ritengo inopportuno tenere Chiesa. Della Valle aveva già parlato di fair play finanziario"

Il giornalista Sconcerti ha parlato a Radio Bruno sulla possibilità di vedere Federico Chiesa alla Juventus: "I contatti si possono interrompere in ogni momento, non stiamo parlato di segregazioni. Bi...

Il giornalista Sconcerti ha parlato a Radio Bruno sulla possibilità di vedere Federico Chiesa alla Juventus: "I contatti si possono interrompere in ogni momento, non stiamo parlato di segregazioni. Bisogna evitare che una delle due parti (Chiesa) negozi, questo è impossibile. Io ritengo inopportuno tenere l'attaccante ancora un anno, sono per mandarlo via ed investire il ricavato. L’unico motivo per tenerlo sarebbe quello che rinovvase il contratto, sennò a gennaio ci ritroviamo di nuovo qui a parlare di questa situazione. E comunque a Firenze c'è sempre bisogno di attaccare qualcuno: prima i Della Valle, ora Federico Chiesa. Proprietà? Barone lavora insieme a Pradè, ma solo col portafoglio, diversamente dalla coppia Pradè-Macià del 2012. Ma ora voglio parlare di Fiorentina sul piano tecnico. Della Valle aveva parlato di fair play finanziario per quindici anni di fila, ora che lo fa Commisso pare d'aver scoperto l'acqua calda".