Sconcerti: "Pedro? La Fiorentina deve fare chiarezza, il potenziamento si migliora anche giocando"

Il giornalista Mario Sconcerti è intervenuto a Radio Bruno: "Pressioni su Chiesa? Gasperini dovrebbe ricordarsi alcune delle sue espulsioni, non deve assolutamente attaccare così un ragazzo di vent’an...

Il giornalista Mario Sconcerti è intervenuto a Radio Bruno: "Pressioni su Chiesa? Gasperini dovrebbe ricordarsi alcune delle sue espulsioni, non deve assolutamente attaccare così un ragazzo di vent’anni, era inevitabile che segnasse il percorso al ragazzo. Dobbiamo smettere di parlarne, perchè si difende un colpevole non un innocente. Colpi di mercato? Amrabat del Verona mi piace tanto, è un investimento importante, però come è successo con Tonali, non possiamo permetterci di aspettare di vedere realmente il suo valore. Pedro? I tempi da cui è arrivato permettono una completa preparazione, la Fiorentina deve fare chiarezza, il potenziamento si fa anche giocando non solo facendo palestra. Un calciatore non può essere indietro a 22 anni. Europa possibile? Bisogna evitare i piccoli rallentamenti come contro il Brescia, con la Lazio servirà vincere per poter continuare a sognare".