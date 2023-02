Nardella ricorda Sconcerti: “Uomo sincero e grande professionista, gli intitoleremo un impianto sportivo”

Il sindaco di Firenze Dario Nardella all’evento in memoria di Mario Sconcerti ha voluto dedicare un pensiero al grande giornalista scomparso lo scorso 17 dicembre: “Non ha mai amato il politically correct, ha sempre detto ciò che sembrava e questo gli ha portato anche qualche inimicizia. Ma è stato un grande professionista, un uomo sincero e di grande umanità. Ha sempre dato il massimo in tutti i contesti dove ha lavorato, un uomo a tutto tondo, un vero giornalista e conoscitore di calcio. Spero a Firenze gli si possa dedicare un impianto sportivo a breve. Insieme troveremo il modo per intitolargli un grande impianto sportivo cittadino.” A riportarlo è TMW.

LE PAROLE DELL’ATTACCANTE BRASILIANO