Sconcerti: "Giovani? Li stiamo bruciando tutti, la squadra è stata costruita male e la Primavera è disastrata"

L'opionista Mario Sconcerti è stato intervistato a Radio Bruno su alcuni giocatori della Fiorentina, Spalletti e il presidente Commisso: "Vlahovic? Ha sempre segnato molto però ha un difetto, non sa c...

L'opionista Mario Sconcerti è stato intervistato a Radio Bruno su alcuni giocatori della Fiorentina, Spalletti e il presidente Commisso: "Vlahovic? Ha sempre segnato molto però ha un difetto, non sa colpire di testa nonostante la stazza. Sottil? Pensate che devo ancora perdonargli la sconfitta con la Lazio. Montella? Fino a Natale nessuno lo manderà via. Spalletti? Servirebbe un mister con la sua personalità ma spesso ha creato problemi nel suo passato e ha anche un bel contratto con l’Inter. Commisso? Gli americani non licenziano tanto e Rocco in questo primo anno lo utilizzerà come apprendimento. Giovani? Li stiamo bruciando tutti, la squadra è stata costruita male e la Primavera è disastrata. Chiesa? Argomento gestito abbastanza bene, la Fiorentina ha una delle peggiori squadre di serie A, bisogna pensare a questo".