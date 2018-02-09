Sconcerti: "DV investano i soldi di Italo nella Fiorentina, dovremmo essere sempre fra le prime quattro"

Mario Sconcerti è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "Ormai tutti vendono, anche le big. A fare la differenza è come si reinveste e basti vedere che mentre noi prendevamo Gaspar la Lazio acquist...

Mario Sconcerti è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "Ormai tutti vendono, anche le big. A fare la differenza è come si reinveste e basti vedere che mentre noi prendevamo Gaspar la Lazio acquistava Marusic. Hanno ceduto Biglia e con molto meno si sono presi Lucas Leiva, che non lo sta facendo rimpiangere. Non un ragazzo".

Prosegue sul mercato della Fiorentina: "Per giudicare gli ultimi mercati della Fiorentina bisogna tornare ai passivi di bilancio. Ma la vera domanda è: siamo giunti fino a qui o è questa la politica di nuova prospettiva?".

Conclude con un pensiero sulla gestione societaria: "Per le caratteristiche di Firenze credo che la squadra possa rimanere sempre stabile, se non tra le prime quattro, almeno nei primi sei-sette posti. Mi dicono che i guadagni dalla vendita di Italo possano essere reinvestiti dai DV in altre aziende del gruppo, come la Fiorentina".