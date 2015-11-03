Notizie Italo Fiorentina

DDV su cessione Italo: "Sono stato costretto a vendere per non restare in minoranza. Volevo rimanere alla guida..."
10 febbraio 2018 15:58
Della Valle, 300 milioni di plusvalenza di Italo per riconciliarsi con Firenze? L'aggiornamento...
10 febbraio 2018 10:30
Diego Della Valle batte cassa, dalla cessione di Italo un guadagno netto di 280 milioni di euro
09 febbraio 2018 13:03
Montezemolo: "Italo? Della Valle mi disse che ero impazzito, ma senza di lui non ce l'avrei mai fatta"
09 febbraio 2018 12:49
Sconcerti: "DV investano i soldi di Italo nella Fiorentina, dovremmo essere sempre fra le prime quattro"
09 febbraio 2018 12:29
Cessione Italo, ecco quanto incasseranno i Della Valle dalla cessione della società
08 febbraio 2018 12:55
I DV incassano: venduta Italo per 2,5 miliardi di Euro
08 febbraio 2018 12:20
Archivio