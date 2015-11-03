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Notizie Italo Fiorentina

DDV su cessione Italo: "Sono stato costretto a vendere per non restare in minoranza. Volevo rimanere alla guida..."

10 febbraio 2018 15:58

Della Valle, 300 milioni di plusvalenza di Italo per riconciliarsi con Firenze? L'aggiornamento...

10 febbraio 2018 10:30

Diego Della Valle batte cassa, dalla cessione di Italo un guadagno netto di 280 milioni di euro

09 febbraio 2018 13:03

Montezemolo: "Italo? Della Valle mi disse che ero impazzito, ma senza di lui non ce l'avrei mai fatta"

09 febbraio 2018 12:49

Sconcerti: "DV investano i soldi di Italo nella Fiorentina, dovremmo essere sempre fra le prime quattro"

09 febbraio 2018 12:29

Cessione Italo, ecco quanto incasseranno i Della Valle dalla cessione della società

08 febbraio 2018 12:55

I DV incassano: venduta Italo per 2,5 miliardi di Euro

08 febbraio 2018 12:20

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