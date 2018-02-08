Cessione Italo, ecco quanto incasseranno i Della Valle dalla cessione della società

Come già detto in precedenza Italo è stato acquistato dalla "Global Infrastructure Partners" società americana.Ma quanto intascheranno i Della Valle? I fratelli marchigiani possedevano soltanto il 17%...

Come già detto in precedenza Italo è stato acquistato dalla "Global Infrastructure Partners" società americana.

Ma quanto intascheranno i Della Valle? I fratelli marchigiani possedevano soltanto il 17% delle azioni e considerando che la società è stata ceduta per due miliardi di euro la cifra guadagnata è considerevole ma non alta quanto si potesse pensare.

I fratelli Della Valle intascheranno dunque circa 340 milioni di euro che sono sicuramente una bella cifra ma di poco superiore ad esempio a quanto richiesto per la cessione della Fiorentina.