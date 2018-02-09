Montezemolo: "Italo? Della Valle mi disse che ero impazzito, ma senza di lui non ce l'avrei mai fatta"
Luca Cordero di Montezemolo ha rilasciato una lunga intervista, disponibile sulle pagine dell'edizione odierna de Il Corriere della Sera: "Italo è una bella storia imprenditoriale italiana, di imprend...
Luca Cordero di Montezemolo ha rilasciato una lunga intervista, disponibile sulle pagine dell'edizione odierna de Il Corriere della Sera: "Italo è una bella storia imprenditoriale italiana, di imprenditori che partono da un foglio bianco e si mettono in testa di fare concorrenza alle Ferrovie dello Stato".
Prosegue su Della Valle: "Mi ricordo quando dissi a Diego Della Valle del progetto, mi chiese se ero matto ma poi per amicizia e per convinzione mi disse di sì. Senza di lui non l’avrei mai fatto".
E conclude sulla cessione della società: "Quella degli americani era un’offerta prendere o lasciare. Io e Cattaneo eravamo fortemente a favore della Borsa, eravamo convinti che conservando il 60% si poteva crescere. Non siamo imprenditori mordi e fuggi, ma l’offerta era irrinunciabile e ci tenevo che ci fosse una decisione unanime, come sempre abbiamo fatto".